la tragedia

È di 3 morti e 3 feriti il bilancio dell’incendio divampato all’interno di una autofficina in via Fra Galgario 8 zona Gambara a Milano. Le fiamme hanno completamente avvolto l’autofficina raggiungendo anche i primi tre piani del condominio che è stato già evacuato. Le vittime si trovavano all’interno di un appartamento al terzo piano dell’edificio. Sul posto è presente una squadra del Distaccamento dei vigili del fuoco di via Sardegna e altri nuclei sono giunti dalla centrale operativa di via Messina.