Stop al lavoro nelle ore più calde dell’estate: ecco l’ordinanza del presidente della Regione

il provvedimento

CATANZARO Con una propria ordinanza “contingibile ed urgente” il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto ha disposto il divieto di lavoro «in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12:30 alle ore 16:00, con efficacia immediata e fino al 31 agosto 2024, sull’intero territorio regionale. Il divieto si applica – si legge nell’ordinanza – nelle «aree o zone interessate dallo svolgimento di lavoro nel settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili e affini, limitatamente ai soli giorni in cui la mappa del rischio indicata sul sito www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ riferita a: “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” ore 12:00, segnali un livello di rischio “alto”. L’ordinanza di Occhiuto risponde – si legge ancora – «all’urgenza di provvedere, nelle more di un accordo tra il partenariato datoriale e sindacale, di cui la regione si farà promotrice, che possa meglio tutelare, in via ordinaria, la salute dei soggetti che operano nelle condizioni climatiche descritte, e alla necessità della «tutela della salute e igiene pubblica finalizzato a ridurre l’impatto dello stress termico ambientale sulla salute e, quindi, i rischi cui è esposto il relativo personale, evitando così conseguenze gravemente pregiudizievoli». L’ordinanza nelle scorse ore era stata richiesta al presidente della Regione anche dalle organizzazioni sindacali. (c. a.)

