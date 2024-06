Sant’Eufemia d’Aspromonte, commemorato il maresciallo dell’Arma Pasquale Azzolina

l’ora del ricordo

REGGIO CALABRIA Questa mattina, a Sant’Eufemia d’Aspromonte (Reggio Calabria), è stato commemorato il Maresciallo Capo Pasquale Azzolina, Medaglia di Bronzo al Valor Militare “alla memoria”. Anche quest’anno l’Arma dei Carabinieri ha sentito forte il dovere di ricordare con un momento di raccoglimento la memoria del commilitone che ha perso la vita nell’adempimento del proprio dovere. Un ricordo indelebile, un esempio costante nella vita di ogni carabiniere, foriero di indicazioni proprio in questo momento della vita del Paese in cui il servizio reso al prossimo è quanto mai sentito. Alla cerimonia di commemorazione oltre ai familiari, hanno partecipato le massime autorità civili, militari, religiose e giudiziarie della provincia, in presenza dei quali, presso la lapide di località “Ponte Crasta” di Sant’Eufemia d’Aspromonte, è stata deposta una corona di alloro, in ricordo dell’eccidio del militare avvenuto il 17 giugno 1996. A seguire è stata celebrata la Santa Messa officiata dal cappellano militare don Aldo Ripepi e del parroco Don Marco Larosa, presso la Chiesa di Sant’Ambrogio.

