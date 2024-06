Santuario di Polsi, firmato un gemellaggio con la parrocchia di Taurianova

fede

ROMA La parrocchia di Taurianova e il santuario della Montagna di Polsi hanno siglato un gemellaggio in occasione dei 130 anni dell’anniversario dei Miracoli avvenuti a Taurianova (Reggio Calabria). Intorno alla seconda metà del Settecento, infatti, il culto per la Madonna della Montagna di Polsi raggiunse anche la cittadina della Piana e dal 1786 ricevette in dono una effigie della Madonna della Montagna che, nel 1894, segnò la storia della città di Taurianova con il verificarsi di «segni prodigiosi», riferisce una nota. Il gemellaggio è stato firmato dal parroco di Taurianova, don Mino Ciano, e dal rettore del Santuario don Tonino Saraco: un gemellaggio che «instaura, tra le due comunità, un legame che diventa relazione di scambio, incontro e conoscenza reciproca». Il parroco don Ciano ha ricordato che «il popolo di Taurianova è molto devoto alla Madonna della Montagna e oggi si è creato questo legame ancora più forte».

«Ho subito accettato la proposta di don Mino – ha affermato il rettore don Tonino Saraco – perché questo gemellaggio fa bene al santuario e in questo luogo c’è bisogno di azioni concrete più che di parole». (Ansa)