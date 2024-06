sport e inclusione

COSENZA E’ tutto pronto per l’assalto all’Isola di Cirella, organizzato dalla Anzianotti Nuoto Master in collaborazione con Federazione Italiana Nuoto Calabria. La gara – che ufficialmente inaugura la stagione estiva – è di certo una delle gare di nuoto in acque libere più suggestive della stagione, ma non solo per il suo scenario: da quest’anno i valori sani dello sport e della condivisione si sposeranno tanto al marketing territoriale e alla valorizzazione delle aziende del territorio, quanto ai temi dell’inclusione, con il coinvolgimento attivo della Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali.

Arrivati alla quinta edizione della competizione di nuoto valida per il Circuito Acque Libere FIN – in programma domenica 23 giugno – parlano ormai i fatti delle precedenti edizioni: numeri costantemente in crescita e partecipazione sempre più elevata, frutto dell’ottimo lavoro portato avanti dalla macchina organizzatrice condotta sapientemente da Rosario Caccuri Baffa, presidente della società sportiva Anzianotti.

Gli Anzianotti con i ragazzi della Nemo Cosenza alla scorsa edizione della gara

Nelle passate edizioni della gara, nel corso della manifestazione è stata organizzata una nuotata dimostrativa degli atleti della Nemo Cosenza, accompagnati dai loro istruttori e volontari. Quest’anno, invece, per la prima volta in Calabria e grazie alla collaborazione con la Fisdir (Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali) Calabria e la Nemo Cosenza, la gara avrà l’ufficialità di una competizione agonistica interregionale, regolamentata dalla federazione.

L’evento – patrocinato dal Consiglio regionale della Calabria – si terrà domenica prossima, 23 giugno, a Cirella, la splendida località turistica nel comune di Diamante, in provincia di Cosenza. Saranno 200 metri di emozioni, che vedranno gli atleti con disabilità tesserati Fisdir contendersi il podio della prima edizione del Trofeo Isola di Cirella dedicato a loro. La sicurezza in mare è affidata alla Nautica Scarpelli di Cosenza. E come da tradizione il pacco gara sarà ricchissimo, pieno di prodotti tipici ed eccellenze: i concorrenti porteranno a casa un bel “cesto” di ricordi, assieme alle emozioni provate nelle acque calabresi.