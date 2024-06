Sbarra: «Il Ponte sullo Stretto darà posti di lavoro al Sud»

il commento

ROMA «La costruzione del Ponte di Messina rappresenterebbe una importante opportunità per la crescita economica della Sicilia, della Calabria e di tutto il Sud e il Paese». Lo sottolinea il leader della Cisl, Luigi Sbarra, in un’intervista a ‘L’Italia in diretta’ su Radiouno. «Questo progetto potrebbe creare decine di migliaia di posti di lavoro per la costruzione del Ponte , diretti e indiretti, e migliaia potrebbero essere quelli permanenti una volta completato l’investimento. L’opera avrebbe un grande impatto sull’occupazione locale , ma potrebbe generare importanti investimenti collegati ai settori economici e produttivi».