«Occhiuto si è ravveduto in ritardo, ora raccolga le firme con noi contro l’Autonomia»

l’iniziativa

COSENZA Pronta la raccolta firme per il referendum abrogativo contro l’autonomia differenziata. L’annuncio arriva durante il sit-in promosso da alcuni cittadini, un presidio organizzato ieri nelle chat dei movimenti cittadini e nato quasi spontaneamente.

«Stiamo diventando una oligarchia, la democrazia si sta sovvertendo e la costituzione viene tradita, come i calabresi sono stati vergognosamente traditi dai loro rappresentanti mettendo prima le segreteria di partito e poi gli elettori. Occhiuto si è ravveduto tardivamente, scenda in piazza con noi, 5 consigli regionali possono proporre referendum», ha detto Rosa Principe, a nome del Coordinamento democrazia costituzionale. Nessuna bandiera o simbolo di partito ma era presente qualche esponente dei sindacati e dei partiti di centro sinistra. Tra i temi condividi, li spirito anti- solidarista della riforma che – hanno detto i manifestanti – divide ulteriormente il paese in servizi cruciali come i trasporti e la sanità . (euf)