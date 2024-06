Salvini: l’autonomia può aiutare regioni come Calabria e Puglia

il dibattito politico

ROMA “Autonomia significa libertà non solo per i veneti ma per tutti gli italiani, è una grande possibilità di correre anche per il Sud”. Lo da detto il segretario della Lega Matteo Salvini intervenendo alla Festa ‘Benvenuta Autonomia’ organizzata a Montecchio Maggiore. “Un’occasione non solo per Veneto e Lombardia – ha aggiunto – penso solo ai beni culturali, pensate a regioni come la Calabria e la Puglia potranno gestire direttamente queste competenze facendo meglio di Roma, incassando di più, lavorando di più lasciando più soldi sul territorio”. Salvini ha spiegato di non vedere l’ora “da vice presidente del Consiglio di accogliere Luca Zaia e Attilio Fontana per cominciare una trattativa sulle prime competenze che in base alla costituzione potranno essere devolute alla regioni”. Per il leader della Lega è “incredibile la sinistra che ha approvato questa norma dell’autonomia in costruzione e poi siccome la porta avanti la Lega, il centrodestra, Salvini e Zaia cambia idea. Io non ho mai cambiato. L’autonomia fa bene a tutta l’Italia quindi quello che dicono Pd e grillini mi interessa poco”.