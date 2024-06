Abuso d’ufficio, Nordio: «Molti sindaci Pd sono venuti a dirci che facevamo bene»

la riforma

Sull’abuso d’ufficio «siamo in dirittura d’arrivo». A dirlo a Taobuk di Taormina, da remoto, è il ministro della Giustizia, Carlo Nordio. «Posso dire che in una riforma estremamente incisiva come quella del reato di abuso d’ufficio che sarà eliminato fra pochi giorni, quando in seconda lettura arriverà alla Camera, vi è stata una certa convergenza anche da una parte dell’opposizione. Però da un’altra parte dell’opposizione vi è stata una netta chiusura anche se però sottobanco tutti venivano in processione a dirci “Fate bene, fate bene, perché non ne possiamo più della paura della firma”, a cominciare da molti sindaci del Pd», conclude.