Cerca di sedare una rissa e viene aggredito, 56enne in gravi condizioni

Cinque giovani tra i 20 e 25 anni, italiani e stranieri, sono stati arrestati per la rissa della notte tra sabato e domenica a Udine in cui un 56enne di origini giapponese ha ricevuto un pugno e ha battuto la testa, riportando fratture craniche multiple. L’uomo, molto noto nel capoluogo friulano dove ha una ditta di import-export di mobili, è ricoverato in condizioni gravissime, ha riferito il Messaggero Veneto. Il 56renne sarebbe intervenuto per difendere da un inseguitore un giovane straniero che era stato malmenato. Per tutta risposta gli è stato sferrato un pugno che lo ha fatto cadere a terra e battere la testa sullo spigolo del marciapiede. Il gruppo dei presunti aggressori proviene dalla provincia di Treviso e sembra che tutti avessero bevuto molto.