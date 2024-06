Scappano dall’ospedale due migranti sopravvissuti al naufragio al largo delle coste calabresi

il fatto

LOCRI Hanno fatto perdere le loro tracce due dei migranti sopravvissuti al drammatico naufragio lunedì scorso al largo delle coste della Locride che erano ricoverati all’ospedale di Locri. Si tratta di due giovani uomini. Da lunedì erano ricoverati uno in pneumologia, un’altro in ortopedia. Lo riferisce il Tg3 Calabria. A dare l’allarme sarebbero stati i sanitari che non vedendo più i pazienti a letti hanno subito allertato le forze dell’ordine. In partic9olare a indagare è la polizia che si è attivata per rintracciare i due migranti.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato