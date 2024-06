Tir si ribalta sull’A2, grave l’autista. Strada chiusa per oltre 10 ore

incidente sulla salerno-reggio calabria

SALERNO E’ in gravi condizioni il conducente di un autoarticolato che stamane si è ribaltato sull’autostrada A2 del Mediterraneo (la Salerno-Reggio Calabria). Il suo corpo è stato liberato dalle lamiere dai vigili del fuoco e affidato ai sanitari del 118 per il trasporto in ospedale. L’incidente è avvenuto all’altezza di Salerno-Fratte intorno alle 6. Per ripristinare la viabilità è stata inviata sul posto una autogru. La circolazione stradale è stata ripristinata soltanto intorno alle 18.15, dopo ben oltre 10 ore, per consentire le attività di rimozione dei residui dell’incidente. Soccorso l’autista, i tecnici hanno dovuto lavorare per consentire il ripristino della regolare viabilità. Le auto sono state dirottate sull’A30. Lunghe le code createsi in direzione di Napoli.

