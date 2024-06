“Tutta Cosenza è RossoBlù”, al via da domani la campagna abbonamenti dei Lupi – GRAFICO

calcio serie b

COSENZA Partirà domani la campagna abbonamenti 2024/25 Cosenza calcio con lo slogan: TuttaCosenza è RossoBlù!

Prezzi invariati rispetto allo scorso anno, con promozioni per i vecchi abbonati (entro il 15/07), famiglie e giovani; novità Tribuna B e Rao.

«Un’annata chiusa in crescendo – riporta una nota del club silano – una nuova stagione iniziata con rinnovate ambizioni. Il Cosenza Calcio chiama a raccolta tutti i suoi tifosi, della Città, della Provincia e di tutti i luoghi (il mondo intero!) dove batta un cuore rossoblù per vivere insieme – da protagonisti – il settimo campionato consecutivo di Serie B. Per questo, mentre i prezzi delle singole partite potranno variare nell’arco dell’annata, i prezzi degli abbonamenti – in vendita da domani alle ore 16 allo store di via Arabia (nei giorni seguenti orario 10-13, 16-20) – sono confermati rispetto alla scorsa stagione, con nuovi settori a disposizione (Tribuna B e Rao) e promozioni per vecchi abbonati (entro il 15 luglio), famiglie e giovani (“Lupacchiotti”), con la prelazione riservata in occasione della Giornata RossoBlù. C’è un Marulla da riempire! In tutte le “battaglie” che ci aspettano».

«Inoltre – evidenzia sempre la società – per valorizzare il tifo dell’intero territorio e il concetto di TuttaCosenza sarà creata una classifica dei comuni più tifosi, sulla base degli abbonati di ogni singolo comune, considerando abitanti e distanza dal capoluogo. A inizio campionato i primi di questa speciale classifica riceveranno un riconoscimento. Garantire un importante supporto alla squadra già dalla fase di abbonamento e mostrare orgogliosamente a tutti quanto vale la fede rossoblù sarà fondamentale per generare l’entusiasmo in cui sviluppare il nuovo progetto sportivo nei prossimi mesi. E quindi, tutta Cosenza al Marulla! Tutta Cosenza ad abbonarsi».

L’abbonamento comprenderà 18 gare. È esclusa la Giornata RossoBlù, che sarà comunicata durante la stagione. Nei prossimi giorni la vendita sarà estesa al botteghino, alle rivendite e online. Saranno comunicati giorni e orari di apertura. Per info biglietteria@cosenzacalcio.club.

I dettagli

Tutti i sostenitori potranno sottoscrivere l’abbonamento recandosi all’Official Store di Via

Arabia ed esibendo un documento di identità in corso di validità. Sarà possibile effettuare la scelta del posto. Sul sito e sui canali social saranno pubblicati gli aggiornamenti su ulteriori luoghi e modalità di sottoscrizione.

Si ricorda che gli abbonamenti “Lupacchiotto”, destinati agli under 14, possono essere acquistati esclusivamente in abbinamento con un abbonamento intero acquistato da un componente dello stesso nucleo familiare dell’utilizzatore o degli utilizzatori under 14. Nel caso in cui l’accompagnatore non appartenga allo stesso nucleo familiare è possibile acquistare un solo abbonamento “Lupacchiotto”.

Per i minori di anni 18 sarà un genitore (o chi ne esercita la patria potestà) a sottoscrivere la domanda di abbonamento, previa esibizione della carta di identità in corso di validità.

È necessaria anche la presenza del minore.



PROCEDURA DI EMISSIONE ABBONAMENTO DIGITALE (CONSIGLIATO)

Attivo da 01/07/2024

L’abbonamento digitale è associato alla Supporter Card in corso di validità.

Abbonamento cedibile ed il trasferimento potrà essere fatto alla categoria corrispondente.



ABBONAMENTO CARTACEO (MEMBERSHIP)

L’abbonamento cartaceo è associato alla tessera Membership. Abbonamento non cedibile

Hanno diritto all’abbonamento ridotto le Donne, gli over 64 (64 anni compiuti), gli under 18 (18 anni compiuti) e le Forze dell’Ordine.

L’abbonamento garantisce il diritto ad assistere a n°18 gare casalinghe del Campionato

di Serie BKT 2024/2025. È esclusa solo n°1 “Giornata RossoBlù” in data da definire.



DIRITTO DI PRELAZIONE PER I VECCHI ABBONATI

I vecchi abbonati, presentando l’abbonamento 2023/2024, potranno esercitare il diritto

di prelazione, conservando lo stesso posto. Avranno inoltre diritto ad uno sconto del

15% sul nuovo abbonamento fino al 15/07/2024.

