Anniversario Guardia di Finanza, onorificenza al Comandante di Amantea. Pellegrino: «Vivo compiacimento»

le congratulazioni

Nel 250esimo anniversario della Guardia di Finanza, il Sindaco Vincenzo Pellegrino rende omaggio alle Fiamme Gialle della Tenenza di Amantea e al loro Comandante, Luogotenente con carichi speciali Salvatore Mancini, insignito di importante onorificenza dal Presidente della Repubblica. «Esprimo a nome della città il più vivo compiacimento per il solenne riconoscimento che il Presidente della Repubblica, in occasione della cerimonia di celebrazione per il 250esimo anniversario della Guardia di Finanza, tenutasi il 24 giugno u.s. a piazza di Siena in Roma, ha inteso consegnare con grande merito al Comandante della Tenenza di Amantea, Luogotenente con carichi speciali Salvatore Mancini che – si legge tra l’altro nella stessa motivazione – “con lodevole spirito di sacrificio e meritoria azione di comando permetteva al reparto di conseguire brillanti risultati operativi, suscitando l’unanime apprezzamento delle autorità e delle superiori gerarchie, nonché l’ammirazione della cittadinanza”. Al Comandante Salvatore Mancini, così come e a tutti i validissimi uomini del suo reparto, va il convinto e sentito ringraziamento da parte mia, dell’amministrazione comunale e dei cittadini di Amantea per l’opera quotidianamente svolta al servizio del territorio con abnegazione e spirito di sacrificio, e ribadisco il forte e antico legame che la città ha con le valorose “Fiamme Gialle” che, assieme alle altre forze dell’ordine, rappresentano profondo e unanime orgoglio per l’Italia intera».

Note biografiche e di servizio

Il Comandante della Tenenza della Guardia di Finanza di Amantea, Luogotenente con carichi speciali Salvatore Mancini, che è stato il più giovane destinatario dell’onorificenze consegnate dal Capo dello Stato, in rappresentanza del Comando Interregionale Sud Occidentale – Calabria-Sicilia, ha 32 anni di servizio, dei quali 12 effettuati in Sicilia, dove si è distinto, oltre che nei servizi di polizia economico-finanziaria e anticontraffazione, nella lotta alla criminalità organizzata e al contrabbando. Da quando è di stanza presso la Tenenza di Amantea, Mancini ha ricoperto gli incarichi di Comandante del Nucleo Mobile e di Comandante della Squadra Operativa, per poi assumere il comando del reparto che ha competenza su 7 Comuni, dei quali il più grande è quello di Amantea, svolgendo attività di controllo del territorio, di polizia tributaria, di polizia giudiziaria e di lotta alla criminalità organizzata sotto il coordinamento delle

Procure della Repubblica di Castrovillari, Cosenza, e le Direzioni Distrettuali Antimafia di Reggio Calabria e Catanzaro.