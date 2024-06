Cosenza, il pasticcio della strada riaperta. La dirigente sconfessa il collega e revoca l’ordinanza: c’è il rischio di nuove frane

IL CASO

COSENZA Ordinanza revocata in tempi record: il 12 giugno viene emessa e il 24 annullata. Sullo sfondo i rischi legati alla scarsa sicurezza di corso Vittorio Emanuele, strada del centro storico da poco riaperta al traffico (nella foto il taglio nel nastro, lo scorso 13 giugno) dopo una frana nel dicembre 2019 e con in mezzo anche un incidente costato la vita a un giovane centauro cosentino. Ma il caso rischia anche di diventare delicato dal punto di vista dei rapporti interni alla macchina burocratica di Palazzo dei Bruzi: Antonella Rino, la dirigente che firma la revoca dell’ordinanza, infatti, denuncia una sorta di “blitz” da parte di un suo collega che avrebbe approfittato della sua assenza per ferie, forzando la mano con quello che lei stessa definisce senza mezzi termini un «abuso di potere».

«Il dipendente Sangregorio – si legge nel documento firmato dalla Rino –, in qualità di dirigente f.f. del Settore 11 e, dunque, con evidente abuso del potere di delega conferitogli, ha comunque adottato l’ordinanza di revoca n. 27 del 12.06.2024, disponendo l’apertura al traffico della Via Vittorio Emanuele II già interessata dalla frana, delegando il Comando di Polizia Municipale ad eseguire quotidianamente i controlli prescritti nell’Ordinanza, in assenza del previsto controllo strumentale di progetto» con conseguente diniego dello stesso Comando di Polizia Municipale che «ha, giustamente, rilevato l’incompetenza tecnica e l’impossibilità ad eseguire quotidianamente i controlli prescritti nell’Ordinanza».

La dirigente: possibilità di nuovi crolli

Per la dirigente del Settore 11 «il grave evento verificatosi nella giornata del 16.12.2019 lascia ancora presagire la possibilità di ulteriori distacchi di materiale lapideo posto in fondazione del muro di cinta del Castello, già disgregatosi, e dal torrino di epoca medievale con materiale lapideo incoerente e in equilibrio instabile, manufatti tutti sottoposti a vincolo archeologico». Non solo: «Allo stato, l’interesse preminente alla tutela della pubblica incolumità non appare adeguatamente tutelato, tenuto conto della mancanza del collaudo tecnico amministrativo per l’assenza degli apprestamenti e forniture previsti in progetto, quali il sistema di preannuncio di eventi repentini e improvvisi come il crollo di materiale lapideo dal versante del Colle Pancrazio aggettante sulla via Vittorio Emanuele II, in grado appunto di preannunciare le cadute di materiale più significative e pericolose».

La versione di Sangregorio

Nell’ordinanza del 12 giugno, lo stesso Alessandro Sangregorio scriveva che «sul tratto di strada interdetto di via Vittorio Emanuele II non risultano essere stati segnalati fenomeni di caduta massi, a memoria dello scrivente in veste di funzionario E.Q. Protezione Civile» ma anche che «il Certificato di Collaudo Statico a firma del Collaudatore ing. A. Caputo e sottoscritto dalla DL e dall’Impresa relativo alle opere previste nelle aree relative all’intervento n. 3, non sostituisce il collaudo tecnico amministrativo di tutte le lavorazioni, forniture e apprestamenti previsti in Progetto. Pertanto è dovuta e necessaria, in quanto facente parte del progetto approvato, l’installazione dei suddetti dispositivi di allertamento, come da progetto approvato e come implementato a seguito dell’offerta tecnica presentata dall’appaltatore aggiudicatario».

Una beffa nella beffa: lo scorso weekend, l’assessore ai Lavori pubblici Damiano Covelli aveva rilanciato sui social l’iniziativa di un comitato di residenti del centro storico che aveva ringraziato, a mezzo manifesti affissi sui muri, l’amministrazione per la riapertura. Pochi giorni dopo, quegli stessi manifesti rischiano di essere superati dalla realtà. (euf)