Giovinazzo: «Grave atto vandalico alla condotta irrigua dell’impianto Allaro di Caulonia»

il fatto

REGGIO CALABRIA «Con grande rammarico e preoccupazione segnalo un grave e brutto episodio di vandalismo, gratuito e deprecabile avvenuto alla condotta irrigua dell’impianto Allaro nel Comune di Caulonia, nel Reggino, gestito dal Consorzio di Bonifica della Calabria per il quale esprimo un forte disappunto». Questo quanto afferma e denuncia il Commissario del Consorzio di Bonifica della Calabria Giacomo Giovinazzo.

«L’autore o gli autori – spiega Giovinazzo – hanno chiuso la paratoia della condotta e quindi l’acqua che doveva alimentare l’impianto e il suo passaggio si riversava nell’alveo del fiume. Gli addetti del Consorzio che prontamente si sono recati sul posto e hanno notato che il “volante” era stato manomesso e la catena e il lucchetto che ne bloccavano il funzionamento erano state divelte.

Giacomo Giovinazzo

Immediatamente – informa Giovinazzo – il Consorzio ha provveduto a sporgere querela verso ignoti alla Stazione dei Carabinieri di Caulonia. Un atto indegno –commenta il commissario – che colpisce al cuore gli agricoltori e l’attività del consorzio che sta operando quotidianamente per garantire acqua per l’irrigazione delle colture. Prevenzione, manutenzione, investimenti e gestione della risorsa idrica sono le parole chiave del Consorzio di Bonifica che, lo dico con estrema chiarezza, non resterà passivo davanti a questo ed altri malaugurati altri episodi che ci dovessero essere. Anzi da subito si intensificheranno i controlli con atti e iniziative appropriate su questo come sugli altri territori per scovare abusi e perseguirli nelle sedi opportune nonché per fare in modo che gli autori di questa spregevole azione vengano perseguiti nelle competenti sedi. Non è possibile – conclude – che un bene pubblico a servizio degli agricoltori venga vandalizzato».

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato