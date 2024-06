«Il Consiglio regionale discuterà di autonomia, certo non mi iscrivo al Pd. Ballottaggi? Contavano le Europee»

l’analisi

CATANZARO L’autonomia differenziata «deve ancora diventare legge, nel senso che appena sarà promulgata evidentemente il Consiglio regionale ne discuterà, di certo non mi iscrivo al Pd». Lo ha affermato il presidente della Regione Roberto Occhiuto, vicesegretario nazionale di Forza Italia, a margine di un incontro nella sede della Giunta a Catanzaro, rispondendo ai giornalisti che gli hanno chiesto se ha intenzione di fare ricorso alla Corte costituzionale contro l’autonomia differenziata, sulla quale Occhiuto ha espresso critiche nei giorni scorsi. «Ho detto pubblicamente quello che nelle riunioni di partito ho sempre affermato, assumendomi la responsabilità del mio ruolo di dirigente nazionale, l’ho detto sempre in assoluta coerenza perché vi invito a vedere anche i resoconti della Conferenza delle Regioni, quando per la prima volta si è discusso l’autonomia differenziata: anche in quell’occasione io dissi di non avere pregiudizi verso l’autonomia differenziata a condizione che si superasse la spesa storica. Anche in quell’occasione, in sostanza, dissi quello che ho sempre ripetuto, “No money no party”». Il leader della Lega Salvini ha detto che il governatore avrebbe dovuto esprimere la sua contrarietà all’autonomia differenziata prima che la legge passasse, sul punto Occhiuto risponde: «E che ne sa Salvini che io non l’abbia fatto nei luoghi dove si decideva, per esempio il mio partito?».

Il commento sui ballottaggi

Il presidente della Regione Calabria ha commentato anche l’esito dei ballottaggi delle Amministrative, caratterizzati dalla sconfitta del centrodestra a Vibo Valentia: «I ballottaggi sono sempre elezioni locali che danno la possibilità ai cittadini di scegliere i candidati che ritengono più utili al buon governo delle loro città. Le elezioni che hanno costituito un test per il governo nazionale e anche per il mio Governo regionale – ha sostenuto Occhiuto – sono le elezioni europee. Io avevo chiesto ai calabresi di votare agli europei pensando anche al Governo regionale».

«Proroga decontribuzione Sud ottima notizia»

«La proroga decisa dall’Unione europea della decontribuzione Sud è un’ottima notizia che mette le aziende della Calabria e dell’intero Mezzogiorno nelle condizioni di avere più opportunità e di lavorare con maggiore serenità. Si tratta di uno straordinario risultato ottenuto dal ministro per gli Affari Ue, il Sud, la Coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, frutto di un delicato e prezioso lavoro a stretto contatto con la Commissione europea», commenta Occhiuto.

«Un obiettivo raggiunto, per nulla scontato, e che, dunque, è necessario valorizzare, perché fino al 31 dicembre le imprese del Mezzogiorno potranno contare sull’esonero contributivo pari al 30%, un sostegno reale per alimentare e dare vigore all’economia del Sud. Il prossimo traguardo sarà quello di rendere questa misura più strutturata per attrarre sempre più investimenti». (a.c.)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato