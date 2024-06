Mammoliti: «Con la vittoria di Romeo e del Pd a Vibo si apre una pagina nuova»

la nota

«A Vibo Valentia con la vittoria di Enzo Romeo e la coalizione progressista finalmente si cambia, dopo che il centro destra ha governato per quasi 22 degli ultimi 27 anni. Le inquietudini, il malessere fortemente avvertito dalla popolazione sono diventati energia di cambiamento che è stata trasformata in una proposta politica credibile dalle forze del centro sinistra, interpretata molto bene dal neo Sindaco Enzo Romeo, a cui vanno le congratulazioni e gli auguri di buon lavoro». Lo scrive il consigliere regionale del Partito Democratico Raffaele Mammoliti. «Saremo – continua – a sostegno dell’operato del Sindaco con responsabilità e l’impegno di sempre, per affrontare le tantissime criticità esistenti, ma soprattutto per favorire l’esigibità delle tante opportunità che ci sono per i giovani, il mondo del lavoro, il sistema produttivo, le famiglie. Si apre adesso una pagina nuova della vita amministrativa e politico istituzionale della città e del territorio per l’importante ruolo rivestito dal Sindaco della città comune capoluogo di provincia. Insieme al neo Sindaco vince una squadra coesa e competente. Un augurio di buon lavoro a tutte/i gli eletti, in modo particolare agli eletti del Pd, prima forza politica della città e un sentito ringraziamento a tutte/i i candidati del fronte progressista che hanno offerto il loro prezioso contributo. La vittoria di Vibo Valentia rafforza la prospettiva della costruzione dell’alternativa al centro destra nel territorio provinciale e in Calabria».