Abramo Costumer Care, domani in Calabria lo sciopero dei dipendenti

CROTONE Le Segreterie Regionali della Calabria di Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil e Ugl denunciano: oltre 1.000 lavoratori della Abramo Customer Care (società di call center) sono a rischio. Proclamato per domani lo sciopero. I sindacati spiegano: «Mancano ormai 5 giorni al termine del contratto che garantisce le attività necessarie alla Abramo Customer Care in AS affinché mantenga in essere oltre 1.000 contratti di lavoro in Calabria. Al di là di alcune affermazioni istituzionali, non si hanno certezze da parte del committente né tanto meno dei Commissari Straordinari di ulteriori proroghe delle attività che consentano di avere ulteriore tempo per ricercare una soluzione per tutti i lavoratori impattati. Dopo 6 mesi e, nonostante le richieste ed i solleciti fatti sia da parte istituzionale che dalle Segreterie Nazionali e Regionali sia confederali che di categoria, di Cgil, Cisl, Uil e Ugl, ancora non è stato convocato il tavolo di crisi specifico per Abramo Customer Care. Ancora una volta i lavoratori di Abramo scendono in piazza, il 27 giugno, per gridare sempre più forte che è vergognoso il comportamento di Tim, azienda partecipata dallo Stato, che non ha assolutamente alcuna remore nel mettere in mezzo alla strada 1.000 madri e padri di famiglia calabresi per perseguire un risparmio irrisorio rispetto ai costi ed ai fatturati miliardari. Per questi motivi si proclamano 4 ore di sciopero su tutti i siti produttivi calabresi (Crotone, Montalto Uffugo e Catanzaro) con relative manifestazioni territoriali, perché è una vertenza che impatta tutta la Regione, una vertenza che va oltre le velleità personali e territoriali, una vertenza tra le più importanti che la nostra Regione è costretta ad affrontare e necessariamente a vincere».

Sempre domani, giovedì 27 giugno, ci sarà la serrata delle attività commerciali crotonesi in solidarietà con i dipendenti Abramo in città che da ieri hanno occupato l’aula consiliare del Comune dove sono sono riuniti in assemblea permanente. Solo a Crotone sono a rischio 600 persone. E’ intervenuto il presidente di Confcommercio Crotone, Antonio Casillo, anche in rappresentanza di tutte le altre associazioni di categoria e di Cristina Perri presidente dell’associazione terziario donne di Crotone. Le associazioni tutte hanno espresso «massima solidarietà» per la nostra vicenda e hanno confermato ai lavoratori «tutta la disponibilità e vicinanza su ogni azione che verrà messa in campo». Per tale motivo si è concordato durante l’assemblea di organizzare per domani un presidio presso la piazza del Comune con chiusura delle attività commerciali dalle ore 12. I dipendenti Adamo, in una nota, hanno scritto: «Ci aspettiamo ed auguriamo la presenza di tutte le Istituzioni del nostro territorio, sindaco, Consiglieri, assessori, presidente della Provincia, i parlamentari calabresi e soprattutto invitiamo alla partecipazione tutta la cittadinanza. Chiediamo anche la partecipazione del governatore della Regione Calabria, presidente Roberto Occhiuto, che si è fatto promotore e portavoce della nostra protesta e che ci sta supportando in questa difficile vertenza. I dipendenti Abramo non vogliono mollare! L’incertezza ci mortifica. Crotone non può permettersi di perdere 600 posti di lavoro. Solo uniti si può vincere questa battaglia».

Sulla vicenda Abramo è intervenuto anche il leader della Cisl, Luigi Sbarra: «Bisogna assicurare subito una soluzione positiva alla vertenza dei 1.100 operatori di Abramo Customer Care collocati nelle aree di Catanzaro, Crotone e Cosenza».

