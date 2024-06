Ancora sangue e dolore sulla Statale 106. Tre morti e un ferito in un incidente nella Locride

LA TRAGEDIA

LOCRI Sono tre le persone rimaste uccise poco fa sulla statale ‘106’ ionica, in contrada ‘Moschetta’, nei pressi di Locri, in un incidente stradale. Si tratta di Antonio Simonetti, che guidava l’autovettura, della moglie e dell’anziana suocere, deceduta durante il trasporto all’ospedale di Locri. Il quarto passeggero, uno dei figli del Simonetti, secondo quanto appreso, avrebbe riportato lievi ferite ed è sotto osservazione. La famiglia stava facendo ritorno a casa, a Brancaleone, nel basso Jonio reggino, su una Fiat Panda, quando all’improvviso, pare per un malore del guidatore, l’utilitaria è andata schiantarsi contro una protezione a bordo strada. (AGI)

(Foto: Basta Vittime Sulla Strada Statale 106)

