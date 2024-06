Colpo di Stato in Bolivia, militari nel palazzo del governo

l’irruzione

LA PAZ Truppe militari al comando dell’ex comandante dell’Esercito boliviano, Juan José Zuñiga, hanno fatto irruzione nel palazzo del governo dove si trova riunito lo stesso presidente Luis Arce con l’intero gabinetto. Immagini trasmesse in diretta dall’emittente “Telesur” hanno mostrato un blindato militare forzare il portone principale del palazzo e lo stesso Zuñiga entrare all’interno dell’edificio accompagnato da soldati armati e con il volto coperto. Prima di irrompere nell’edificio, Zuñiga ha rilasciato una dichiarazione pubblica nella piazza Murillo dove ha chiesto le dimissioni del presidente Luis Arce e di tutto il governo.



Presidente Bolivia denuncia: «Mobilitazioni irregolari» dell’esercito



«Denunciamo mobilitazioni irregolari di alcune unità dell’esercito boliviano. La democrazia deve essere rispettata», lo ha scritto su X il presidente della Bolivia, Luis Arce. Secondo il quotidiano la Nacion unità dell’esercito sono state dispiegate in piazza Murillo, a La Paz, dove si trova la sede del governo. L’ex presidente boliviano Evo Morales ha denunciato che si sta preparando un colpo di Stato: «In questo momento, il personale delle forze armate e i carri armati sono schierati in Plaza Murillo», ha scritto sui suoi social network. Morales ha fatto appello ai movimenti sociali per «difendere la democrazia».



Vicepresidente Bolivia: «E’ in atto un golpe contro il governo»



Il vicepresidente della Bolivia, David Choquehuanca, ha denunciato che è in corso un «colpo di stato» contro il governo di Luis Arce, dopo che un carro armato dell’esercito è entrato con la forza nella sede del governo della Bolivia. nella capitale La Paz. «Denunciamo alla comunità internazionale che in Bolivia è in corso un colpo di stato contro il nostro governo democraticamente eletto», ha affermato Choquehuanca. Lo scrive l’Efe.

