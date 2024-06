Produzioni, sostegno ai talenti e “Studios”: il futuro del cinema e dell’audiovisivo in Calabria

il documento

CATANZARO La Calabria sempre più “set a cielo aperto”, con i suoi paesaggi unici, con le sue grandi professionalità, con i suoi talenti e con la sua forza di attrazione, già sperimentata in diverse occasioni, l’ultima delle quali è il ciak della serie Tv “Sandokan”. La Regione scommette sul settore cinematografico e audiovisivo mettendo in campo il programma triennale 2024-2026: sei le linee di intervento per complessivi 27 milioni, è questo in sintesi il piano approvato a fine maggio dalla Giunta regionale su proposta del presidente Roberto Occhiuto. L’obiettivo è quello di potenziare il settore proiettandolo sempre più in una visione complessiva che ricomprende anche lo sviluppo della cultura in generale e del turismo. Baricentro del programma triennale di interventi per l’attività cinematografica e audiovisiva (programma consultabile alla fine dell’articolo) la Fondazione Calabria Film Commission.

Il ruolo della Calabria Film Commission.

Nel piano si ricorda che sono quattro le funzioni di Calabria Film Commission: attrazione di produzioni cinematografiche e audiovisive nazionali e internazionali in Calabria, consolidamento e sviluppo del comparto professionale, stimolo delle ricadute economiche e occupazionali sul territorio, promozione dell’immagine della regione. La concretizzazione di queste funzioni ha già portato ad alcuni risultati, a esempio nel Piano triennale si rimarca che «tra il 2017 e il 2020, infatti, aumenta la capacità della Fondazione di attrarre produzioni cinematografiche e audiovisive nazionali ed internazionali sul territorio regionale; crescono i contributi assegnati, consentendo ad un numero sempre più cospicuo di soggetti di beneficiare di finanziamenti per la realizzazione di nuove produzioni, in particolare film e cortometraggi (70%), e si amplia la platea di soggetti che beneficiano delle misure di sostegno promosse, tra cui spiccano le Srl e le associazioni culturali, provenienti per il 20% dalla regione Calabria». Si segnala poi il ruolo della Film Commission come soggetto attuatore del progetto “Studios” di Lamezia Terme, progetto in fase di realizzazione che prevede «la costruzione di una “cittadella del cinema” e rappresenta un notevole asse strategico in quanto doterà il territorio regionale di una infrastruttura unica per il Mezzogiorno», e poi il fatto che con una legge regionale del 2022 sono state ampliate le finalità della Film Commission «comprendendo anche quelle relative al supporto e alla promozione del sistema turistico del territorio».

Occhiuto con Can Yaman sul set di Sandokan in Calabria

Le linee di intervento

Sei, dunque le linee di intervento del Piano triennale di interventi per l’attività cinematografica e audiovisiva, Si parte dal “sostegno allo sviluppo e alla produzione di opere cinematografiche, audiovisive e multimediali”, linea «dedicata all’attrazione di produzioni nazionali ed internazionali sul territorio della regione Calabria attraverso la pubblicazione di avvisi pubblici per la concessione di contributi. pubblicazione di avvisi pubblici per la concessione di contributi a produzioni nazionali ed internazionali e accordi di coproduzione cinematografica ed audiovisiva» (qui si prevede da parte della Giunta uno stanziamento di 9 milioni). La seconda linea di intervento è quella della “promozione della cultura cinematografica ed audiovisiva” (stanziamento di 1,5 milioni): è «dedicata alla gestione e conclusione dei procedimenti amministrativi inerenti l’avviso pubblico a sostegno di festival e rassegne». Importante la terza linea di intervento, “sostegno alla formazione e alla specializzazione professionale”, linea «dedicata al sostegno dei progetti diretti alla crescita e allo sviluppo di nuovi talenti calabresi, sia con riferimento alla crescita imprenditoriale nel settore, sia in merito a nuove professionalità nel campo del cinema dal punto di vista artistico e tecnico, nell’ambito dell’audiovisivo e della multimedialità, e alla fruizione da parte degli stessi di esperienze e percorsi formativi di eccellenza» (stanziamento di 2 milioni). La quarta linea di intervento – “patrimonio cinematografico e audiovisivo” – «sostiene la ricerca, la raccolta, la catalogazione, la digitalizzazione, lo studio, la conservazione, la valorizzazione e il deposito legale del patrimonio cinematografico e audiovisivo d’interesse regionale, attraverso progetti e iniziative da realizzarsi anche in rete con l’archivio della Cineteca nazionale e altri soggetti regionali» (stanziamento di 500mila euro). Quindi la realizzazione del progetto “Studios Lamezia Terme”, di cui si è già occupato di recente il Corriere della Calabria (stanziamento di 10 milioni): nel Piano si prevede una tempistica in base alla quale «a marzo 2026 ci sarà il completamento dei lavori e l’avvio dell’installazione delle tecnologie, per arrivare, nel mese di maggio, al completamento e all’ installazione degli apparati tecnologici e, con essi, l’avvio delle attività». Ultima linea di intervento è “la promozione e valorizzazione del brand “Calabria Straordinaria”, linea «dedicata alla promozione turistica del territorio regionale, alla valorizzazione di paesaggi, tradizioni culturali ed enogastronomiche calabresi attraverso attività di comunicazione e di animazione territoriale con l’obiettivo di «ridefinire in maniera strutturata e sinergica le sfide legate alla valorizzazione turistica del patrimonio territoriale e culturale locale» (stanziamento di 4 milioni). (c. a.)

