Consiglio regionale, la maggioranza accelera per l’istituzione delle nuove Agenzie

l’agenda politica

REGGIO CALABRIA È un’agenda che torna a infittirsi quella del Consiglio regionale, che riprende a pieno regime dopo la pausa elettorale. Settimana con diversi impegni a Palazzo Campanella: il clou sarà la seduta del Consiglio regionale in programma giovedì 4 luglio, con 7 punti all’ordine del giorno, punti – sulla carta – non particolarmente impegnativi anche se politicamente la seduta sicuramente avrà risvolti importanti, considerando le fibrillazioni che si sono registrate soprattutto nella maggioranza di centrodestra, e soprattutto tra Forza Italia e Lega, in campagna elettorale e le prime “grandi manovre” per una possibile rivisitazione della Giunta da parte del governatore Roberto Occhiuto e per il “tagliando” delle presidenze delle Commissioni del Consiglio stesso. Ma un appuntamento significativo sarà già oggi, con la seduta della prima Commissione Affari generali, chiamata a discutere e approvare due proposte di legge di un certo rilievo, perché prevedono l’istituzione di due società in house della Regione: la prima, di iniziativa di Fratelli d’Italia, prevede l’istituzione della società per la digitalizzazione e l’informatica (ReDigt Spa), la seconda, che vede come primo firmatario il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso ma è ispirata dai due consiglieri di Azione Francesco De Nisi e Giuseppe Graziano, prevede l’istituzione dell’agenzia per l’energia. Si tratta di due proposte che rappresentano alcune priorità della maggioranza di centrodestra, anche perché il loro futuro assetto di vertice potrebbe rientrare nel “gioco a incastri” delle caselle da distribuire alle forze della coalizione (sembra evidente che la società per il digitale sarà “riservata” a FdI, e quella per l’energia ai calendiani): difficile – anche se non è ancora escluso – che le due proposte di legge possano arrivare in Consiglio già giovedì, anche perché come si sa per il varo di nove società regionali è richiesta in un’aula la maggioranza qualificata. Sempre oggi inoltre in calendario c’è anche una seduta della Commissione anti-‘ndrangheta, che riprende la discussione per la definizione del Piano speciale legalità, antiracket e antiusura per il 2024, mentre domani in quarta Commissione Ambiente è prevista l’audizione del commissario per la bonifica di Crotone, il generale Emilio Errigo. Giovedì infine la seduta del Consiglio regionale: il tema politico più “caldo” al momento, l’autonomia differenziata, non è all’ordine del giorno, ma potrebbe fare capolino su input del Pd, che ha già preannunciato una nuova mozione dell’opposizione puntando a far emergere le diverse opinioni che pure ci sono nella maggioranza calabrese (Azione a esempio è contraria al Ddl Calderoli). (c. a.)

