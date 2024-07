Katane, stelle ninja e un fucile a canne mozze modificato: arsenale sequestrato nel Reggino

la scoperta

REGGIO CALABRIA Era un vero e deposito di armi da taglio e sparo quello ritrovato dalla Stazione Carabinieri di Cataforio nell’abitazione di un 36enne reggino. I militari, durante normali controlli a soggetti detentori di armi, rinvenivano diverse armi da taglio, per lo più di origine giapponese, occultate all’interno di un armadio di un giovane del luogo. Insospettiti dall’atteggiamento dell’uomo, hanno effettuato una perquisizione all’interno appartamento: mai si sarebbero aspettati di ritrovare katane dalla lama affilata, stelle ninja da lancio e, addirittura, un fucile a canne mozze modificato artigianalmente per agevolarne l’occultamento. L’intero arsenale è stato dunque sequestrato dai carabinieri perché detenuto illegalmente, mentre l’uomo è stato denunciato a piede libero per detenzione abusiva di armi.

