‘Ndrangheta: si dimette il sindaco di Aprilia

Le dimissioni

ROMA Il sindaco di Aprilia Lanfranco Principi si è dimesso. A seguito delle indagini dei carabinieri e della Dda il primo cittadino, attualmente agli arresti domiciliari, ha rassegnato poco fa le sue dimissioni, attraverso una lettera protocollata dal suo legale in Comune.

Lanfranco Principi, arrestato ieri per concorso esterno in associazione mafiosa nell’ambito di una maxioperazione antimafia in provincia di Latina messa a segno dai carabinieri della Dia del centro operativo di Roma e del comando provinciale di Latina. Principi era stato eletto a maggio del 2023 dopo una lunga permanenza nel Consiglio comunale come consigliere. L’inchiesta è stata coordinata dal sostituto procuratore della Dda, Francesco Cascini. Indagati anche l’ex sindaco di Aprilia, in provincia di Latina, Antonio Terra e l’ex assessore ai lavori pubblici Luana Caporaso, candidata sindaca alle ultime elezioni. Arrestato anche l’imprenditore legato alla locale di ‘Ndrangheta De Stefano – Araniti trapiantata ad Aprilia, Pomezia e Roma, Sergio Gangemi, responsabile in passato di estorsioni ai danni di imprenditori della zona con il metodo mafioso e già detenuto. Arresti anche per Patrizio Forniti, conosciuto come broker del narcotraffico attivo in provincia di Latina ed a Pomezia.