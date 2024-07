Autonomia, Forza Italia crea l’Osservatorio per tutelare il Sud

agenda politica

ROMA Lunedì, 8 luglio, alle ore 15.00, nella nuova aula dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati a Roma si svolgerà il Consiglio nazionale di Forza Italia. Lo riferisce una nota. I lavori saranno aperti dal presidente del Consiglio nazionale, Renato Schifani, alla presenza del segretario nazionale del partito, Antonio Tajani. All’ordine del giorno del Consiglio, una riflessione sull’attuale situazione politica, un’analisi del

voto delle elezioni Europee, con il contributo di un tecnico di una nota casa sondaggistica. Nel corso dell’assise, il segretario nazionale Antonio Tajani parlerà dell’avvio della nuova stagione congressuale, di alcune modifiche statutarie per completare la fase di ristrutturazione di Forza Italia e presenterà il calendario delle prossime iniziative azzurre, a partire già dal mese di settembre. Tajani, inoltre, annuncerà ufficialmente la costituzione dell’Osservatorio per l’Autonomia, per garantire l’applicazione puntuale della riforma, a tutela dei diritti dei cittadini di tutte le regioni d’Italia, da Nord a Sud.

