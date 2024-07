Forza Italia chiede un sottosegretario per la Calabria e lancia l’Opa sul Comune di Reggio

il punto politico

REGGIO CALABRIA Solito bagno di folla per Forza Italia a Reggio Calabria. Diversi gli spunti emersi dal comizio organizzato dagli azzurri per ringraziare i cittadini per il risultato al voto dell’8 e 9 giugno, caratterizzato soprattutto dall’elezione all’Europarlamento della vicepresidente della Regione, Giusi Princi, la più festeggiata sul palco reggino nel quale era schierato tutto lo “stato maggiore” dei forzisti di Calabria, a partire dal governatore Roberto Occhiuto, vicesegretario nazionale azzurro, e dal coordinatore regionale del partito Francesco Cannizzaro. Una serata tra annunci e promesse, come quella espressa dallo stesso Cannizzaro che ha lanciato una Opa sul Comune di Reggio in vista delle Amministrative in programma il prossimo anno. «Voglio assicurare da questo palco che siamo non pronti ma prontissimi a governare la città. Manderemo a casa una classe dirigente che ha distrutto la città con 10 anni di cattiva amministrazione. Stiamo arrivando», afferma Cannizzaro facendo capire che Forza Italia intende avanzare una sorta di prelazione nella scelta del candidato sindaco. Occhiuto a sua volta ringrazia gli elettori per il buon risultato di Forza Italia alle elezioni, chiede e rivendica un ruolo di rango (un sottosegretario?) per Forza Italia Calabria a Roma – «Reggio merita un esponente di governo nazionale, a maggior ragione dopo gli eccellenti risultati registrati alle ultime elezioni», afferma il presidente della Regione – e quindi illustra alcune novità, spiegando che «tra qualche mese Reggio Calabria avrà un collegamento giornaliero con Milano. I voli che già abbiamo messo da Reggio Calabria saranno incrementati ulteriormente perché ci saranno altre tratte verso altre città europee e altre città italiane. «Vi ricordate quando quelli della sinistra dicevano che noi facevamo parole? Ecco abbiamo dimostrato concretamente che noi facciamo i fatti e abbiamo fatto dell’aeroporto di Reggio uno dei principali aeroporti per crescita per numero di passeggeri», dice poi Occhiuto, che annuncia una nuova visita in riva allo Stretto del Ceo di Ryanair Eddie Wilson. Quindi, il tempo dei saluti e degli auguri da parte di Forza Italia ai neo eletti, tra cui anche la prima donna sindaco di Gioia Tauro Scarcella.



