La Francia spezza il sogno di Cr7 ai rigori

EUROPEI DI CALCIO

ROMA La Francia si è qualificata per le semifinali di Euro 2024, battendo il Portogallo per 5-3 dopo i calci di rigore. Dopo i tempi regolamentari e i supplementari la partita era finita 0-0. Decisivo l’errore dal dischetto del lusitano Joao Felix, che colpisce il palo. Infallibili i rigoristi transalpini, che non sbagliano mai condannando il Portogallo e spezzando il sogno di Cristiano Ronaldo. In semifinale la Francia affronterà la Spagna.

Tabellino

PORTOGALLO (4-2-3-1): Diogo Costa, Cancelo (29′ st Semedo), Pepe, Ruben Dias, Nuno Mendes, Palhinha (47′ st Ruben Neves), Vitinha (13′ sts Matheus Nunes), Bernardo Silva, Bruno Fernandes (29′ st Francisco Conceiçao), Leao (1′ sts Joao Felix), Cristiano Ronaldo. (1 Rui Patricio, 12 José Sa, 5 Dalot, 9 Gonçalo Ramos, 13 Danilo, 14 Gonçalo Inacio, 15 Joao Neves, 21 Diogo Jota, 24 Antonio Silva, 25 Pedro Neto). All.: Martinez

FRANCIA (4-3-1-2): Maignan, Koundé, Saliba, Upamecano, Hernandez, Kanté, Tchouameni, Camavinga (1′ pts Fofana), Griezmann (22′ st Dembelé), Kolo Muani (41′ st Thuram), Mbappé (1′ sts Barcola). (1 Samba. 23 Areola, 2 Pavard, 3 Mendy, 9 Giroud, 18 Zaire-Emery, 20 Coman, 21 Clauss, 24 Konaté). All: Deschamps. Arbitro: Oliver (Inghilterra) Sequenza rigori: Dembelé (gol), Cristiano Ronaldo (gol), Fofana (gol), Bernardo Silva (gol), Koundé (gol), Joao Felix (palo), Barcola (gol), Nuno Mendes (gol), Hernandez (gol) Angoli: 10-3 per il Portogallo Recupero: 0′ e 3′; 0′ e 0′ Ammoniti: Palhinha, Saliba per gioco scorretto Spettatori: 49.000.

