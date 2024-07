La Reggina prende forma, tra primi volti nuovi e campagna abbonamenti

calcio serie D

REGGIO CALABRIA Sta iniziando lentamente a prendere forma la Reggina (ormai ex Lfa Reggio Calabria) che prenderà parte per il secondo anno consecutivo al campionato di serie D, stavolta con l’unico obiettivo di vincerlo. Ieri il club amaranto ha ufficializzato l’ingaggio dell’attaccante argentino Bruno Barranco, per lui contratto annuale. Classe 1997, nella scorsa stagione ha giocato in Serie D. Nella prima parte della stagione ha indossato la maglia dell’Albenga collezionando 18 presenze realizzando 9 reti. Trasferitosi alla Folgore Caratese nel mercato invernale, ha realizzato 11 reti in 19 gare. Nella stagione precedente, ha raggiunto la doppia cifra (10 reti) con la maglia dello Stresa Vergante nel girone B della Serie D.

Presentazione di Pergolizzi e campagna abbonamenti

Intanto martedì 9 luglio alle 10.30, presso la Sala dei Lampadari Italo Falcomatà di Palazzo San Giorgio, verrà presentato il tecnico Rosario Pergolizzi insieme al nuovo organigramma societario. Sarà presente anche il sindaco Giuseppe Falcomatà. alle 10.30, presso la Sala dei Lampadari Italo Falcomatà di Palazzo San Giorgio, verrà presentato il tecnico Rosario Pergolizzi insieme al nuovo organigramma societario. Sarà presente anche il sindaco Giuseppe Falcomatà.



“La Reggina siamo Noi” è invece il claim scelto per il lancio della campagna abbonamenti della stagione sportiva 2024/25. «Uno slogan – viene evidenziato in una nota della società – che richiama l’iconico coro ed esprime al meglio il legame indissolubile della nostra gente con i colori amaranto esaltando il senso di appartenenza». In questa prima fase, gli abbonati della stagione 2023/24 potranno usufruire del diritto di prelazione per il posto allo stesso prezzo della stagione precedente. La prelazione non sarà cedibile a terzi e solo gli abbonati 2023/24 potranno acquistare durante questa fase ed esclusivamente a titolo personale. Ogni abbonato – con il proprio “numero abbonamento” – potrà confermare il proprio posto presso il Gabbiotto del Centro Sportivo Sant’Agata da giorno 08/07 al 20/07 (escluso domenica 14/07) dalle ore 9 alle ore 11.30 e dalle ore 17 alle ore 20, online su Vivaticket e presso BCENTERS (via Via Sbarre Centrali 260/b Reggio Calabria – Orario continuato 9.00/19.30). E’ necessario presentarsi muniti di documento d’identità e tessera stagione 2023/24.

In questa fase non sarà possibile cambiare il proprio posto occupato nella stagione 2023/24 e coloro che durante questa fase di vendita confermeranno il posto, non avranno diritto al cambio del posto nella fase successiva. Al termine di questa prima fase, tutti i posti non confermati saranno liberati.

Considerata l’installazione delle nuove sedute in Tribuna Ovest – specifica il club amaranto – il numero del posto potrebbe variare di poche unità. Il Club si riserva di organizzare la “Giornata Amaranto”.

I prezzi

INTERO: Curva Sud 75 euro, Tribuna Laterale 175 euro, Tribuna Centrale 275 euro, Vip 400 euro UNDER 14: Curva Sud 50 euro, Tribuna Laterale 50 euro, Tribuna Centrale 50 euro DONNE: Curva Sud 50 euro, Tribuna Laterale 150 euro, Tribuna Centrale 250 euro, Vip 350 euro OVER 65: Curva Sud 50 euro, Tribuna Laterale 130 euro, Tribuna Centrale 150 euro, Vip 400 euro. Il club comunicherà successivamente l’inizio della seconda fase relativa la vendita libera per la stagione 2024/25. (redazione@corrierecal.it)

