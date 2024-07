Stromboli, vietate scalate al vulcano. Allertati gli ospedali di Vibo e Reggio

la decisione

LIPARI Il sindaco di Lipari, Riccardo Gullo, ha disposto, con ordinanza, il divieto di scalata allo Stromboli, in piena e violenta attività, e di avvicinamento e sosta in prossimità, delle spiagge in orario notturno. Ha inoltre ordinato il divieto di approdo alle imbarcazioni non in servizio di linea che effettuano escursioni turistiche giornaliere e la sosta e ancoraggio in prossimità della costa. Per prevenzione, sono state allertate le strutture sanitarie e ospedaliere presenti nella città metropolitana di Messina e i sindaci dei Comuni costieri, le prefetture di Palermo, Reggio Calabria, Vibo Valentia e Salerno. E’ attualmente in corso un’ulteriore riunione di aggiornamento del Comitato operativo nazionale per monitorare gli sviluppi dell’emergenza. Sull’isola è presente la Guardia Costiera, con motovedette, navi e mezzi aerei, mentre è stato raddoppiato il numero dei vigili del fuoco. La Protezione civile informa che è «in corso la verifica di tutti i materiali, mezzi, risorse sanitarie, personale, basi logistiche e il piano per assistere i soggetti fragili in modo da assicurare la prontezza operativa in caso di evoluzione dei fenomeni».