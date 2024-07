Asp di Cosenza occupata, Graziano: «incontro con la direzione per chiarimenti»

La richiesta

COSENZA Hanno lasciato la sede dell’Azienda sanitaria di Cosenza i lavoratori inseriti nella graduatoria a tempo determinato che questa mattina aveva occupato la sede per chiedere le motivazioni del blocco, nonostante la necessità di personale. A seguito delle interlocuzioni con il direttore generale dell’Asp, Antonio Graziano, sono previsti in settimana una serie di incontri per chiarire la situazione.

La nota dell’Asp

«L’Azienda Sanitaria di Cosenza, sensibile alle istanze dei lavoratori, ha accolto – è scritto in una nota – la richiesta di questi ultimi ad affrontare di concreto con la Regione Calabria, l’annosa vertenza degli Operatori Socio Sanitari inclusi nella graduatoria di un avviso formulata per le assunzioni a tempo determinato di detto profilo. I lavoratori , più volte hanno fatto richiesta di prorogare la validità della graduatoria atteso che, una Legge Regionale sostituiva detta proroga di un ulteriore anno, previo corso di aggiornamento. Il Direttore Generale dell’Asp, Dott. Antonio Graziano, ha prontamente contattato il Dirigente Regionale del Dipartimento della Salute Dott. Tommaso Calabrò, al quale veniva indirizzata una specifica richiesta di chiarimenti in ordine a quanto sopra riportato. Il Dipartimento, accogliendo le richieste dell’Asp, ha promosso per giovedì p.v. un incontro con la Direzione Aziendale , per poi incontrare il giorno successivo, le Sigle Sindacali. Queste ultime, alla luce dell’incontro che, si auspica possa essere risolutivo della vertenza, hanno ritenuto di sciogliere il sit-in presso la Sede dell’Asp di Cosenza».