«Occhiuto perplesso? Forza Italia ha votato il programma di governo»

il dibattito politico

ROMA “L’autonomia non è un vezzo della Lega, ma è all’interno del programma del centrodestra”. Così il vicesegretario della Lega Andrea Crippa, rispondendo alle domande dei cronisti in ingresso alla Camera dei deputati, sull’autonomia differenziata. Quanto alle perplessità espresse dal governatore della Calabria Roberto Occhiuto, Crippa osserva che “Occhiuto è di Forza Italia, Forza Italia ha formato il programma di governo e nel programma di governo c’è l’autonomia”. In merito a possibili preoccupazioni per l’Osservatorio sull’autonomia differenziata proposto da Tajani il leghista afferma: “Se serve a controllare che le cose vengono fatte bene non abbiamo nessuna preclusione. Noi siamo convinti che l’autonomia porterà benefici a questo paese e lo dimostreremo – conclude Crippa – con l’autonomia tante cose potranno migliorare”.

