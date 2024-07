Elezioni francesi “oscurate” in Rai, scoppia il caso Petrecca

la polemica

Continua a far discutere la mancata copertura da parte della Rai degli Exit Poll delle elezioni francesi con l’inaspettata sconfitta di Marine Le Pen e il suo partito Rassemblement National, a differenza di quanto accaduto sulle altre reti (Mediaset e La7). Negli ultimi giorni, dopo le dimissioni della vicedirettrice di RaiNews 24 Ida Baldi, il Comitato di redazione (organismo di rappresentanza sindacale dei giornalisti di RaiNews) si è scagliato apertamente contro il direttore Paolo Petrecca: «La Rai aveva in onda eventi musicali, film, repliche, mentre il canale all news RaiNews 24 nel tg delle 22 apriva sul Festival delle Città Identitarie a Pomezia». «Rainews24 – ha evidenziato ancora il Cdr – non aveva mai toccato il fondo in questo modo». La risposta di Petrecca non si è fatta attendere: «era concordato da diversi giorni uno speciale elezioni francesi di Rainews24 che puntualmente è andato in onda. Per quanto riguarda l’apertura del tg delle 22 sul festival delle città identitarie è stata una libera scelta del vicedirettore di turno». Il direttore di RaiNews 24 ha poi deposto sull’operato del Cdr della testata un esposto che sarà esaminato dal Collegio di Disciplina dell’ordine dei giornalisti del Lazio. Un contrattacco che evidenzia lo stato di tensione nel canale all news della Rai. Lo stesso Consiglio dell’ordine esprime solidarietà al cdr per la richiesta di provvedimento che sarà esaminata dal Collegio di Disciplina. E ritiene che il Cdr di Rainews 24, come tutte le altre rappresentanze sindacali aziendali, «abbia il diritto/dovere di criticare la direzione nell’ambito di una normale dialettica interna». Contro il direttore Petrecca si è scagliato anche il Pd chiedendo le sue dimissioni.

La foto di Petrecca con Salvini a Cosenza

Petrecca già nell’agosto 2022 era stato al centro di una dura polemica sollevata dal sito Dagospia dopo una fotografia scattata con il candidato premier Matteo Salvini nel corso di un comizio tenuto a Cosenza. Anche in quel caso era intervenuto il Cdr di RaiNews24 insieme a Usigrai. «La foto pubblicata da Dagospia – era stato rilevato dai giornalisti – che immortala il direttore di RaiNews24, Paolo Petrecca, abbracciato a un leader politico è l’ennesimo, grave, episodio che conferma la mancanza del rispetto dei valori di autonomia e indipendenza del servizio pubblico doverosi per un dirigente Rai». Petrecca aveva replicato così: «Ero a Catanzaro, per correttezza di informazione, ed ero stato invitato a ricevere un Premio al Magna Grecia Film Festival. Un riconoscimento per il fantastico lavoro che sta facendo la redazione di RaiNews24, da nove mesi al mio fianco. Quindi, ero lì per motivi professionali e non ho preso parte ad alcun comizio».

Nel luglio 2023 ancora Petrecca era stato accusato di aver chiesto delle modifiche a un servizio riguardante il presunto stupro di una ventiduenne, attribuito a Leonardo Apache La Russa, figlio del presidente del Senato Ignazio La Russa. Ad agosto 2023 altre polemiche per la scelta di mandare in onda un video registrato e premontato della premier Giorgia Meloni di ben 27 minuti senza alcun contraddittorio. Il 16 dicembre 2023 era stata interrotta la diretta dell’assemblea nazionale del Partito Democratico pochi istanti prima che la segretaria Elly Schlein, iniziasse a parlare, per fare spazio all’intervento di Elon Musk alla kermesse Atreju, organizzata da Gioventù Nazionale, l’organizzazione giovanile di Fratelli d’Italia. (fra.vel.)

