Rapina e spari in un centro commerciale a Roma, caccia ai banditi

razzia di gioielli

Con un carrello per la spesa sono entrati nella gioielleria. Le armi erano nascoste dentro un borsone e le hanno estratte solo davanti al bancone, dove hanno minacciato la commessa e hanno fatto razzia dei gioielli. Una guardia giurata, che ha pensato di fermare i due malviventi sparando tre colpi di pistola, ha creato il panico tra le centinaia di persone che a quell’ora si trovavano nel centro commerciale di Roma est, sulla via Collatina, nel quartiere di Ponte di Nona. È la cronaca dell’assalto all’oreficeria, avvenuto questa mattina intorno alle 10.30 davanti a diverse persone che si sono buttate per terra e si sono rifugiate nei negozi per paura di essere colpiti dagli spari. Durante i momenti concitati i due malviventi, vestiti con tute da operai, sono fuggiti a bordo di una Fiat Punto grigia, ritrovata dalla polizia del distretto del Casilino e dagli investigatori della squadra mobile della questura di Roma, in via Pierluigi Crocco, poco distante dalla mega struttura dove è stato messo a segno il colpo il cui valore è ancora da quantificare. Il modus operandi dei criminali, ripreso integralmente da decine di videocamere di videosorveglianza del centro commerciale, che con un piglio deciso e sicuro si sono diretti senza indugio verso il negozio, lascia pensare che si tratti di persone esperte e non della zona. Le ricerche sono state estese anche nel comune di Tivoli e nella zona di Guidonia. Il mezzo di fuga è risultato rubato e durante il sopralluogo sono stati ritrovati i bossoli dei proiettili sparati dal vigilantes che è stato interrogato dagli agenti. Per l’uomo si potrebbe profilare un provvedimento disciplinare da parte dell’istituto di vigilanza da cui dipende, per eccesso di zelo legato all’uso illegittimo dell’arma in dotazione.