Serie B, il nuovo campionato: alla prima Catanzaro-Sassuolo e Cosenza-Cremonese – IL CALENDARIO

2024/2025

Nasce la nuova “Serie BKT” 2024/25, con il sorteggio del calendario della prossima stagione a La Spezia, in piazza Europa. Campionato cadetto che inizierà venerdì 16 agosto con l’anticipo inaugurale. L’ultima giornata è in programma il 9 maggio 2025. Saranno quattro i turni infrasettimanali: martedì 27 agosto 2024, martedì 29 ottobre 2024, giovedì 26 dicembre 2024 e giovedì 1° maggio 2025.

Prima partita “di fuoco” per il Catanzaro che affronterà, in casa, la neoretrocessa Sassuolo. Il Cosenza – sempre in casa al “San Vito – Marulla” se la vedrà con la Cremonese. Ma la prima giornata, in programma il 17 agosto, vedrà affrontarsi anche Bari-Juve Stabia, Brescia-Palermo e Frosinone-Sampdoria, tra i big-match più attesi. Il derby tra Cosenza e Catanzaro si giocherà invece a Santo Stefano, il 26 dicembre, con la partita d’andata che andrà in scena al “Marulla” mentre il ritorno si disputerà il 15 marzo al “Ceravolo”

Ecco il calendario completo: