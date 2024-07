la nomina

«La rielezione di Klaus Algieri a vicepresidente nazionale di Unioncamere ci riempie di orgoglio e conferma la qualità che la Calabria riesce ad esprimere dentro ad istituzioni importanti come l’Unione italiana delle Camere di Commercio. Ad Algieri le mie congratulazioni e quelle della Giunta regionale per la sua conferma in questo prestigioso incarico». Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.