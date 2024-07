Guarascio: «Non ci sono squadre deboli». Morganti: «Il derby? Speriamo vada come l’anno scorso»

calcio serie b

Sarà dunque una partenza contro due big del torneo per Catanzaro e Cosenza. Sassuolo e Cremonese puntano infatti al salto di categoria, anche se a inizio stagione spesso i valori degli organici si equivalgono. Al presidente del Cosenza Eugenio Guarascio, durante la presentazione del calendario di serie B, è stato prima chiesto un bilancio del sorteggio «È più che positivo – ha detto il patron silano – perché comunque il campionato come sappiamo è abbastanza tosto. La serie B è veramente il campionato degli italiani. Rispetto agli altri anni speriamo sempre che ci siano squadre deboli, ma non è così. Noi siamo pronti, stiamo allestendo una buona squadra per affrontare al meglio questa prima partita estiva contro la Cremonese». Guarascio ha risposto anche a una domanda ironica del comico e presentatore Dario Vergassola sui venti pali colpiti lo scorso anno dal Cosenza in campionato. Secondo lei, ha chiesto Vergassola, è più sfiga o tiro al bersaglio? «Ma forse più tiro al bersaglio – ha risposto Guarascio sorridendo – preferirei non parlare di sfiga. Speriamo di rifarci quest’anno».

Al direttore generale del Catanzaro Paola Morganti è stato chiesto invece un commento sui derby contro il Cosenza (in programma il 26 dicembre al “San Vito Marulla” e il 15 marzo 2025 al “Ceravolo”): «È sempre una partita molto particolare – ha evidenziato – per noi è il secondo anno in serie B, dobbiamo consolidare quella che è stata la prestazione della scorsa stagione e speriamo anche nei risultati dei due derby dello scorso anno». (f.v.)

