Incendio a Palmi, in fiamme un sito di stoccaggio di rifiuti. Allarme a Taurianova – FOTO E VIDEO

l’emergenza

PALMI Un incendio di vaste proporzioni è scoppiato all’interno di uno stabilimento utilizzato in passato come deposito di rifiuti e materiale plastico in contrada Torre Vecchia di Palmi, nel reggino. Le fiamme hanno sprigionato un’alta colonna di fumo nero e denso visibile anche a lunga distanza da diversi centri della Piana di Gioia Tauro. Sul posto sono intervenuti uomini e mezzi dei vigili del fuoco dei distaccamenti di Gioia Tauro, Polistena, Palmi e da altre zone della provincia. Intervenuto anche l’elicottero Drago VF54 del Reparto Volo di Lamezia Terme. Sul posto è stato inviato anche un canadair. Gli operatori stanno lavorando per avere ragione del rogo che sta interessando anche parti delle campagne circostanti la struttura. Secondo quanto si è appreso la Prefettura di Reggio Calabria sta contattando i sindaci della zona interessata dal transito della nube per fare emettere delle ordinanze urgenti invitando la popolazione ad evitare di uscire di casa. Attualmente sono oltre 20 le unità impegnate con il supporto di un Direttore delle Operazioni di Spegnimento VVF, del Comando di Reggio Calabria, per coordinare l’intervento dei mezzi aerei.

Allarme a Taurianova

Intanto Taurianova è in allerta per una nube tossica. A lanciare l’allarme è stato il sindaco, Roy Biasi, su Facebook. «A causa di una nube tossica in avvicinamento – scrive – si invita tutti a restare in casa e a tenere le finestre chiuse. È importante evitare di stazionare all’aperto fino a nuovo avviso per garantire la vostra sicurezza e quella delle vostre famiglie. Vi terremo aggiornati con ulteriori informazioni. In proposito si sta per emettere ordinanza. Grazie per la collaborazione e la vostra comprensione».







(Foto Facebook)