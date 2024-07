È morta Shannen Doherty, la Brenda di Beverly Hills 90210

il lutto

ROMA E’ morta Shannen Doherty, la star di Beverly Hills 90210. L’attrice aveva 53 anni e combatteva da anni contro il cancro. Lo annuncia il magazine People. «E’ con grande dolore che confermo la scomparsa dell’attrice Shannen Doherty. Sabato 13 luglio ha perso la sua battaglia contro il cancro dopo aver combattuto per molti anni contro la malattia», ha confermato Leslie Sloane, pubblicista di lunga data della Doherty, in una dichiarazione esclusiva rilasciata a People. «La devota figlia, sorella, zia e amica era circondata dai suoi cari e dal suo cane, Bowie. La famiglia chiede di mantenere la privacy in questo momento per poter elaborare il lutto in pace», ha aggiunto Sloane. Doherty era diventata famosa all’inizio degli anni ’90 per il ruolo di Brenda in Beverly Hills 90210. Alla star era stato diagnosticato per la prima volta un cancro al seno nel 2015, e ha condiviso sin da subito gli aggiornamenti sulle sue condizioni.

