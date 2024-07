Giunta e presidenza delle Commissioni, le “partite” della Regione alle battute finali

“grandi manovre”

CATANZARO Il luglio “torrido” del centrodestra calabrese. Le “partite” politiche per la maggioranza del presidente della Regione Roberto Occhiuto si apprestano ad arrivare alle battute finali, con la settimana entrante e l’altra settimana dense di step e di prevedibili decisioni. Sul tavolo del governatore c’è anzitutto il dossier Giunta, la rivisitazione dell’esecutivo alla luce della necessità di sostituire la vicepresidente Giusi Princi, eletta con Forza Italia all’Europarlamento. Una rivisitazione che – riferiscono fonti accreditate raccolte nei giorni scorsi dal Corriere della Calabria – dovrebbe essere limitata nel senso che l’orientamento che trapela dal 12esimo piano della Cittadella non è quello di una “rivoluzione” ma quello di un ”ritocco” con la nomina di un nuovo assessore in luogo della Princi – il nome più quotato è quello di Domenica Catalfamo, già assessore con Jole Santelli presidente e molto legata al coordinatore azzurro Francesco Cannizzaro – e la vicepresidenza sempre a Forza Italia e poi una rotazione, anche sostanziosa, delle deleghe, e la distribuzione di alcune deleghe oggi nel portafoglio di Occhiuto (destinate soprattutto a Fratelli d’Italia). Quanto alla tempistica, sempre fonti accreditate sostengono che la “partita” Giunta dovrebbe chiudersi a stretto giro di posta dopo il G7 del Commercio in riva allo Stretto e l’insediamento della Princi all’Europarlamento, previsto a metà settimana. Il dossier comunque è pienamente nelle mani del presidente Occhiuto, che continua a tenere i contatti soprattutto con i big nazionali dei partiti alleati.

Il dossier Commissioni

Un dossier, quello della Giunta, che dunque segue dinamiche e tempi diversi dall’altro dossier che incombe sul tavolo della maggioranza di centrodestra, il rinnovo delle Commissioni – e relative presidenze – del Consiglio regionale. Secondo quanti ai è appreso, il tema non sarebbe ancora stato approfondito dai partiti della coalizione, ma le lancette incominciano a correre perché le Commissioni vanno rinnovate non oltre sei mesi dal rinnovo dell’Ufficio di presidenza, avvenuto agli inizi di febbraio. Termine ordinatorio, secondo alcune interpretazioni, che hanno dato credito a un possibile slittamento a settembre, ma in realtà nelle ultime ore starebbe prevalendo un’altra interpretazione che richiede il rinnovo entro il 7 agosto. Martedì è in programma una Conferenza dei capigruppo convocata dal presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso, che – si dice – vorrebbe mantenere lo “status quo” – e il tema potrebbe essere già affrontato in quella sede. Ma sicuramente dovrà essere affrontato in sede politica, perché i “nodi” da sbrogliare sono diversi e potenzialmente esplosivi. Perché i numeri sono cambianti a inizio legislatura, considerando che oggi la Lega ha sei consiglieri e quattro presidenze di Commissione mentre Forza Italia ne ha una con sette consiglieri. E’ evidente che l’equilibrio non c’è e questo potrebbe ancora di più inasprire i rapporti già molto tesi tra Forza Italia e Lega: e se Fratelli d’Italia sembra a posto con le due attuali presidenze, c’è anche Azione Calabria che scalpita. Insomma, un contesto estremamente fibrillante per il centrodestra, nel quale da alcune settimane si registra un evidente asse tra Forza Italia e Fratelli d’Italia che – dicono i “bene informati” – punterebbero a un ridimensionamento della Lega anche in Calabria. La “quadra” sulle Commissioni ovviamente sarà alla fine trovata – e magari resteranno così come sono – ma bisognerà capire a che prezzi. (a. cant.)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato