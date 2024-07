Volpe: «Catanzaro piazza calda, non vedo l’ora di iniziare»

calcio serie b

CATANZARO «Quando il mio procuratore mi ha detto della possibilità di venire a Catanzaro, ho accettato con entusiasmo. Non vedevo l’ora di firmare il contratto e di cominciare questa nuova avventura. Di questa piazza mi hanno parlato benissimo, da avversario ho giocato tante volte al “Ceravolo”, uno stadio caldo e pieno di genere». A dirlo e Giovanni Volpe, neo attaccante del Catanzaro ufficializzato ieri dal club giallorosso. Il classe 2002 napoletano, ex Potenza, ha firmato un contratto triennale. L’attaccante, prima del raduno con la squadra al via stasera alle 19, si è presentato in un video pubblicato dalla società. «Le mie caratteristiche? – ha detto – Sono un giocatore estroso e spontaneo, seguo il mio istinto». (redazione@corrierecal.it)

