G7 | Tajani: «Presenteremo il progetto del Ponte sullo Stretto»

l’evento

«Appena arrivato a Reggio Calabria per la riunione dei ministri del Commercio G7. Il primo incontro internazionale dopo l’attacco al Presidente Donald Trump in Pennsylvania. Uniti per la democrazia, contro la violenza».

Lo scrive su X il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. Il commercio «può diventare sempre più uno strumento di dialogo globale» ha affermato ancora il ministro Tajani, intervenendo al Vertice B7 di Confindustria alla Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria. Proprio da Reggio Calabria «può partire un messaggio di pace e dialogo dopo l’attentato contro Donald Trump», ha osservato Tajani.

«La Calabria deve essere un luogo di apertura e di accoglienza, in modo che il Mar Mediterraneo rappresenti la crescita e non un cimitero di migranti». E ancora il ministri Tajani: «Oggi al G7 Commercio presenteremo il progetto del Ponte: un modo per ribadire che incrementare il commercio è nel nostro interesse italiano e noi diplomatici siamo i primi ambasciatori della crescita italiana nel mondo».

Da Tajani anche una battuta sulla situazione attuale del governo Meloni dopo le critiche della Lega e di Salvini in politica estera: «È stabile e lavorerà per tutta la legislatura: è un esecutivo impegnato nella crescita che passa inevitabilmente dallo sviluppo dell’economia reale che può rilanciarsi solo con l’incremento del commercio internazionale, con l’apertura ai nuovi mercati».

