Il Cosenza non iscrive la squadra al torneo femminile di serie C (appena conquistato). Stancati: «Benvenuti nel 1945»

il caso

COSENZA Mentre riscatta (a due milioni e mezzo di euro dal Parma) Gennaro Tutino e tratta con la Sampdoria la sua vendita al doppio della cifra, mentre vende Giacomo Calò al Cesena per 250 mila euro e punta ad acquistare Fabrizio Caligara dall’Ascoli per una cifra vicina ai 400 mila euro, il Cosenza calcio decide di non iscrivere la squadra femminile al prossimo torneo di serie C, categoria appena conquistata sul campo dalle ragazze di mister Paola Luisa Orlando. Un vero e proprio fulmine a ciel sereno che, come accaduto per la vicenda Kevin Marulla (lo storico team manager non confermato e, al momento, non sostituito) non è stato ancora annunciato dal club silano tramite un comunicato stampa. La conferma, come evidenziato dal sito solocosenza.com, arriva invece dalla Lega: il Cosenza calcio non ha iscritto la sua squadra al prossimo torneo di C femminile. Si interrompe così sul più bello, e senza una spiegazione, il sogno delle tante ragazze cosentine e del loro staff che poche settimane fa avevano ottenuto un traguardo storico con tanti sacrifici e passione. Una brutta pagina per il Cosenza calcio, una scelta spiazzante e in contrapposizione con quanto accade in Italia.

Mister Paola Luisa Orlando



Stancati (Coni): «Pagina buia, a Cosenza si torna indietro»



«Il Cosenza – scrive sul suo profilo facebook la delegata Coni Francesca Stancati – non iscrive la squadra femminile alla serie C. Rinuncia ad una categoria conquistata sul campo. Quando tutto il mondo rivolge attenzione ed interesse al calcio femminile, a Cosenza torniamo indietro passando sopra l’impegno e la dedizione di chi ha, senza alcuno stipendio, portato in alto i colori della Città. Inutile avere eventi di caratura Nazionale ed internazionale femminile, se non c’è voglia di dar seguito alle belle parole. Oggi è un giorno buio e per chi pensava alla parità di genere, benvenuti nel 1945. Ma “c’è ancora domani”, ed io mi spenderò come sempre, affinché chiunque abbia un (vero) progetto, possa portare in alto il calcio in Calabria». (f.veltri@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato