I Bronzi di Riace di Michele Affidato consegnati ai rappresentanti del G7 del Commercio

eccellenze di calabria

VILLA SAN GIOVANNI Il vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Esteri Antonio Tajani, ha accolto i colleghi del G7 del Commercio a Villa San Giovanni (Reggio Calabria) nelle giornate del 16 e 17 luglio, in occasione della riunione del Commercio. L’evento, al quale hanno partecipato i Ministri del Commercio dei sette paesi più industrializzati del mondo: Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito e Stati Uniti, ha visto anche la presenza dei rappresentanti dell’Unione Europea e di diverse organizzazioni internazionali, come l’Organizzazione Mondiale del Commercio (Omc) e il Fondo Monetario Internazionale (FMI). La due giorni ha avuto inizio con una visita al Porto di Gioia Tauro, il principale scalo merci in Italia e l’ottavo in Europa. Tajani ha illustrato l’iniziativa umanitaria “Food for Gaza” e ha sottolineato l’importanza di interventi concreti per supportare le popolazioni in difficoltà. Successivamente, i Ministri del G7 hanno incontrato le comunità imprenditoriali del G7 e partecipato a una sessione allargata ai Paesi outreach per discutere le sfide e le opportunità del commercio globale. Il momento culminante della giornata odierna è stato al Museo archeologico di Reggio Calabria, che ospita i celebri Bronzi di Riace. Durante questa visita, alla presenza del Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, sono state consegnate diverse opere in argento dell’artista Michele Affidato: una riproduzione dei Bronzi di Riace. Due statue bronzee di guerrieri del V secolo a.C., sono un simbolo identitario e culturale della Calabria. Questi capolavori dell’arte greca classica attraggono migliaia di turisti ogni anno, valorizzando il patrimonio artistico e archeologico locale e stimolando l’economia della regione. Le opere di Affidato non solo celebrano questi simboli, ma rafforzano il legame tra passato e presente, mantenendo vive le tradizioni artistiche con nuove forme di espressione. In particolare, quelle consegnate in questa occasione, rappresentano un ponte tra la storia e l’arte contemporanea, omaggiando la ricca eredità culturale della Calabria.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato