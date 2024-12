Uber aderisce alla protesta degli Ncc contro i decreti Salvini

la decisione

ROMA Uber aderisce alla protesta di giovedì 12 dicembre delle associazioni di Ncc contro i decreti Salvini. Come si legge in una nota «in concomitanza delle manifestazioni, a Milano, Torino, Bologna, Firenze, Roma, Venezia, Trieste, Cagliari, Catanzaro e Palermo, i servizi Uber Black, Reserve, Van, Lux e Green saranno temporaneamente sospesi». Uber «conferma il proprio impegno nella difesa del diritto alla mobilità e al lavoro e ribadisce la necessità di tutelare l’esigenza dei cittadini di potersi muovere in modo rapido, sicuro e accessibile, evitando che rigide normative penalizzino chi utilizza i servizi Ncc» spiega l’azienda.

