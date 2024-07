Bimba di un anno dimenticata in auto dal padre, morta di caldo

il fatto

ROMA Una bambina di un anno è deceduta nel primo pomeriggio di oggi dopo essere stata dimenticata in auto dal padre, nel parcheggio di un’azienda di Marcon (Venezia). Secondo quanto riferito all’Agi da fonti sanitarie il padre si sarebbe accorto della piccola solo dopo essere tornato in auto per la pausa pranzo, nel primo pomeriggio. Le alte temperatura di questi giorni non hanno purtroppo lasciato scampo alla piccola che, nonostante i tentativi di rianimazione dei sanitari, è stata dichiarata deceduta non appena giunta al pronto soccorso. L’Usl 3 sta assistendo psicologicamente l’uomo. Al momento non sono stati forniti dettagli ulteriori a tutela della famiglia.

Foto Ansa

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere