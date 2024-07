Elezioni Usa, Biden potrebbe annunciare il suo ritiro nel weekend

l’indiscrezione

ROMA Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden potrebbe annunciare questo fine settimana il suo ritiro dalla corsa presidenziale a causa della crescente pressione da parte dei leader del Congresso e di amici intimi, ha riferito il sito web di notizie Axios, citando fonti. Secondo il rapporto, i colleghi del partito del presidente, gli amici intimi e i principali finanziatori della campagna elettorale ritengono che Biden non sarà in grado di cambiare la percezione pubblica della sua età, di ottenere la maggioranza al Congresso o di sconfiggere il suo rivale repubblicano Donald Trump. Tra i sostenitori del ritiro di Biden dalla corsa presidenziale ci sono l’ex Speaker della Camera Nancy Pelosi, insieme ai leader democratici del Senato e della Camera Chuck Schumer e Hakeem Jeffries. Gli ex presidenti degli Stati Uniti Barack Obama e Bill Clinton, così come l’ex Segretario di Stato Hillary Clinton, non hanno espresso pubblicamente la loro posizione sulla candidatura di Biden, ma i loro consiglieri si sono apertamente opposti al candidato in carica. Secondo Politico, molti delegati alla prossima conferenza del Partito Democratico si sono sentiti indignati dopo la scarsa prestazione di Biden nel dibattito con Trump di giugno e sono confusi riguardo alla campagna. Il Wall Street Journal ha riferito il 2 luglio che Harris è considerata la candidata più probabile a sostituire Biden se dovesse ritirarsi dalla corsa. Secondo un sondaggio dell’Economist e dello YouGov Institute, pubblicato l’11 luglio, circa il 73% dei sostenitori del Partito Democratico ritiene che Harris dovrebbe essere la candidata democratica alle elezioni presidenziali di novembre. La possibilità di un ritiro di Biden dalla corsa presidenziale segnerebbe un cambiamento significativo nel panorama politico statunitense, con potenziali ripercussioni sulle strategie dei democratici per le elezioni presidenziali. Con le preoccupazioni riguardanti l’età di Biden e la sua capacità di affrontare efficacemente Trump, la pressione per un cambiamento nella leadership del partito potrebbe intensificarsi nei prossimi giorni.

