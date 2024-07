Un difensore esperto per il Crotone, ecco Davide Di Pasquale

calcio serie c

CROTONE Ancora un acquisto in casa Crotone. La società pitagorica ha annunciato l’ingaggio a titolo definitivo dal Delfino Pescara 1936 del calciatore Davide Di Pasquale. Abruzzese, nato a Pescara, il neo difensore pitagorico ha compiuto 28 anni lo scorso 27 gennaio ed ha sottoscritto un contratto con gli squali fino al 30 giugno 2027. Il difensore pescarese in passato ha giocato anche con il Foggia (2 stagioni) e per cinque anni con la Sambenedettese. (redazione@corrierecal.it)

