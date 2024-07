A CHIARE LETTERE | Il G7 del Commercio e la Calabria del futuro: ora o mai più – VIDEO

il format

LAMEZIA TERME Il G7 del Commercio che si è svolto nei giorni scorsi a Villa San Giovanni e Reggio Calabria, con i suoi risvolti futuri, è al centro della rubrica settimanale “A Chiare Lettere” di Antonio Cantisani, andata in onda su “L’altro Corriere Tv” dopo il tg delle 14,20. «Straordinaria vetrina per la Calabria, al di là del merito delle questioni affrontate. C’è sicuramente una felice concatenazione di elementi – un governo e una regione dello stesso colore politico – che ha agevolato questa vetrina, che proietta la Calabria in una dimensione sempre più internazionale. Il tema ora è quello di essere all’altezza di questa nuova sfida della Calabria. La speranza c’è, l’ottimismo anche. Perché o adesso o mai più».

