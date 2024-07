Sinistra Italiana, Iolanda Magliari è la nuova segretaria provinciale della federazione di Cosenza

eletta all’unanimità

COSENZA L’assemblea provinciale di Cosenza di Sinistra Italiana, riunitasi ieri nel salone dell’Hotel San Francesco e aperta ad iscritti e simpatizzanti, ha eletto all’unanimità Iolanda Magliari segretaria provinciale del partito.

Iolanda Magliari, di Acri, docente e dirigente politica storica della Sinistra, prima col Pci, poi Coordinatrice della sezione Ds, Sinistra Democratica, Sinistra Ecologia e Libertà e ora Sinistra Italiana. Consigliera e Assessora comunale ai servizi sociali 1987/89 (istituito il primo asilo nido del territorio), impegnata nelle battaglie civiche e nei movimenti: Presidente Comitato per il No all’eco-distretto e Presidente del Comitato in difesa dell’Ospedale di Acri, attualmente attivista del Movimento in difesa dal territorio e componente del Coordinamento dei comitati e delle Associazioni di Acri. «E’ stata chiamata a dirigere un’importante Federazione, come quella cosentina, una compagna di grande esperienza, che unisce equilibrio e determinazione, capace, di gestire una fase di crescita, che sarà determinata da un confronto di tante idee e storie che entreranno a far parte del patrimonio di Sinistra Italiana», ha dichiarato da Fernando Pignataro, Segretario Regionale calabrese del Partito, che viene sostituito alla guida della Federazione cosentina proprio da Iolanda Magliari.

La riunione, che ha adempiuto a questo importante prosieguo della fase congressuale, è stata molto partecipata e ha registrato, oltre ad un grande entusiasmo per il risultato elettorale calabrese e cosentino, un dibattito ampio e articolato che ha spaziato dall’analisi del voto europeo ed amministrativo, alle nuove iniziative da mettere in campo, a partire dalla raccolta delle firme per il Referendum abrogativo della Autonomia Differenziata (i modelli sono stati distribuiti alle compagne e ai compagni a margine dell’Assemblea stessa), dal rafforzamento sul territorio del lavoro comune dell’Alleanza Verdi-Sinistra, dalle iniziative previste per la ripresa sul “Lavoro buono”, sulle questione ambientali, del Piano dei rifiuti e della bonifica crotonese, sul sistema infrastrutturale e la rete del trasporto pubblico, sull’area urbana di Cosenza, l’idea di città e del sistema dei servizi.

Il primo appuntamento sarà la Festa Provinciale ad Acri, alla quale parteciperà il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni.

Iniziative e riassetti organizzativi (prima delle feste natalizie la Conferenza di Organizzazione ha annunciato Pignataro, per tenere conto ed integrare le tante nuove adesioni, i nuovi circoli che stanno nascendo, come quelli di Mirto Crosia, Montalto Uffugo, Area Urbana, che erano presenti ai lavori con folte delegazioni) per rendere strutturato il risultato elettorale e il grande entusiasmo registrato in campagna elettorale.

Nelle conclusioni, oltre a complimentarsi per il lavoro svolto e per la elezione di Iolanda Magliari, a nome dell’intera Segreteria Nazionale, Nico Bavaro, responsabile del Mezzogiorno e della Comunicazione, ha delineato gli aspetti fondamentali della fase politica, il bisogno di battere la Destra, il cui progetto è sempre più chiaro di destrutturazione delle regole democratiche e degli assetti costituzionali, il nostro successo elettorale, figlio soprattutto del voto giovanile e delle donne, delle scelte chiare e nette che ci hanno premiato col voto consapevole (dell’oltre milione e mezzo di voti, più di 900mila sono al simbolo senza voto di preferenza), del bisogno di capitalizzare questo voto, facendoci noi promotori della costruzione della coalizione progressista, con pari dignità, del progetto di società e di governo alternativo a quello pericoloso e fallimentare della destra.

Nella foto da sinistra: Nocito, Curcio, Magliari, Bavaro e Pignataro